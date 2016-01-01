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（二）探索用一张“清单”彻底消除“奇葩证明” 成都市为什么如此大力度地“砍砍砍”？ 他们对总理的那句肺腑之言也感同身受：“那么多名目繁多的行政许可、资格认证、各种奇葩证明，让企业不堪重负的收费...
3日21时30分，由中国国家森防指总指挥、国家林业局局长张建龙率队的国务院工作组抵达毕拉河扑火前指。…
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2016年，在这两部生态文明建设和改革文件的指导下，结合实际需要，中央深改组和中央有关机构审议通过了一系列改革文件，以现实问题为改革导向，并以得力手段推进措施落地，新气象由此而生。...
作为回应，俄罗斯限制从实施制裁的国家进口食品，包括美国、欧盟国家、加拿大、澳大利亚和挪威…
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警方通过购买信息，跟踪到18 名购买了烟花爆竹、打算在外环以内区域燃放的市民，并及时进行劝阻。...
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5月2日下午，上市公司锦龙股份发布公告，称接到参股公司东莞证券通知，鉴于锦龙股份涉嫌单位行贿一案对东莞证券IPO可能产生的影响，东莞证券于近日向证监会报送了中止IPO审查的申请并获批...
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中新网5月4日电 据外媒3日报道，英国“脱欧”事务大臣戴维•戴维斯表示，该国在脱离欧盟的过程中不会支付1000亿欧元。...