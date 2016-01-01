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不少厂商推出的产品、发布会令人充满期待，到手后却是“槽点满满”：有的厂商供应链跟不上，导致多次跳票。……

同在3日，岛内的《天下杂志》发表民调结果称，对蔡英文的表现，只有34%的满意度，不太满意以及非常不满意的比例蹿升到56.1%，离岛地区的满意度甚至只剩9.7%。……

而那个自称王主任的人实际姓赵，赵某的工作单位并不是中纪委，而是北京一家科技有限公司聘请的生产部副部长。……